Roberto Speranza del partito Democratico ha commentato sui social la recente presa del premier spagnolo Pedro Sanchez sul riarmo. Queste le parole di Sanchez: “Per la Spagna impegnarsi all’obiettivo del 5 per cento sarebbe non solo irragionevole, ma anche controproducente. Allontanerebbe la Spagna dalla spesa ottimale e ostacolerebbe gli sforzi dell’Ue per rafforzare il suo ecosistema di sicurezza e difesa”.

Per l’ex ministro della Salute, quanto detto dal leader del partito Socialista spagnolo è condivisibile: “La penso come Pedro Sanchez. L’obiettivo del 5 per cento del pil per spese militari è irragionevole e controproducente. Le priorità – ha continuato Speranza – sono altre a partire dalla spesa sociale: sanita e scuola prima di tutto. La corsa al riarmo non ci renderà più sicuri. In questo mondo instabile serve più politica e più diplomazia, non più armi. E l’Europa si illude se pensa di coprire la sua inconsistenza politica semplicemente comprando più armi”.