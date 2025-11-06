Rocco Casalino, storico responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle, ha ufficialmente lasciato il suo incarico. L’ex portavoce di Giuseppe Conte aveva anticipato da mesi la decisione, spiegando: “Dopo dodici anni di lavoro intenso e appassionato, sento la necessità di affrontare nuove sfide e raggiungere nuovi traguardi personali e professionali”. Nel suo annuncio, Casalino sottolinea il desiderio di maggiore indipendenza: “Guardo con rispetto e vicinanza al percorso del Movimento, ma sento il bisogno di un cammino più autonomo, di una libertà creativa diversa”.

Una transizione ordinata e un nuovo inizio

Fonti interne al M5s precisano che tra Casalino e Conte non c’è stata alcuna frattura politica e che “il rapporto con il M5s rimane sempre saldo”. L’ex portavoce, infatti, ha lavorato con lo staff fino all’ultimo giorno “per garantire una transizione ordinata e non compromettere la piena funzionalità della macchina organizzativa”. Adesso guarda avanti: “Il giornalismo è sempre stata una mia passione e voglio mettermi alla prova in questo campo”. Secondo indiscrezioni riportate da Repubblica, Casalino sarebbe pronto a diventare “direttore di una testata online”. Alla domanda diretta, risponde con cautela: “Ammetto che mi sto guardando in giro, mi dispiace non poter dire di più”.

Il futuro tra tv e informazione

Il nuovo progetto di Casalino potrebbe essere a forte carattere politico. «Potrei fare come fa Tommaso Cerno», spiega, riferendosi al direttore del Tempo spesso ospite nei talk show. Non è un mistero che l’evoluzione progressista del M5s non gli sia mai piaciuta del tutto. “È giusto stare nel campo progressista, se di là ci sono Meloni, Salvini e Tajani. Però il Movimento per funzionare deve essere qualcosa di più ampio e meno ideologico”, aveva detto l’anno scorso. E avvertiva: “Altrimenti, dopo aver perso i voti a destra, rischia di perdere anche quelli a sinistra”.