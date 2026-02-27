Stasera, nella serata delle cover del Festival di Sanremo, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, si esibirà Francesco Gabbani, cantautore e polistrumentista tra i più apprezzati della scena musicale italiana.

Chi è

Francesco Gabbani è nato a Carrara il 9 settembre 1982 – ha 43 anni – in una famiglia di musicisti: i genitori gestivano un negozio di strumenti musicali, dove Francesco ha iniziato a suonare batteria, chitarra, pianoforte e basso. Cresciuto a Carrara con il fratello Filippo, anche lui musicista, Gabbani si diploma al Liceo Classico “E. Repetti” e inizia a esplorare vari generi musicali, dal blues al funk e al jazz.

La carriera

La sua carriera prende avvio con la band Trikobalto, con cui registra due album e partecipa a festival italiani e internazionali. Carriera Nel 2011 intraprende la carriera solista, pubblicando l’album Greitist Iz e diversi singoli. Il grande successo arriva con la vittoria a Sanremo Giovani 2016 con Amen e, l’anno seguente, con il trionfo tra i Big grazie a Occidentali’s Karma, diventando il primo artista italiano a vincere consecutivamente le due categorie principali del Festival. Gabbani ha partecipato anche all’Eurovision Song Contest 2017, classificandosi sesto. Nel tempo ha pubblicato altri album, tra cui Eternamente ora, Magellano e Viceversa, e ha firmato colonne sonore per film e collaborazioni con altri artisti.

La vita privata

Francesco Gabbani è legato a Giulia Settembrini, originaria di Saronno e sua collaboratrice artistica, con cui convive dal 2020. Prima di Giulia, ha avuto una lunga relazione con la tatuatrice Dalila Iardella. Non ha figli, e mantiene un profilo riservato, concentrandosi sulla musica e sulle sue tournée, pur condividendo con il pubblico momenti significativi della sua vita attraverso le canzoni. Stasera, sul palco dell’Ariston, Gabbani porterà la sua musica e la sua energia, confermandosi uno dei protagonisti più apprezzati del Festival.