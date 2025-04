Il giorno dopo gli incontri a Parigi tra americani, europei e ucraini il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che è necessario “determinare nei prossimi giorni” se la pace è “fattibile” in Ucraina, sottolineando che “gli Stati Uniti hanno altre priorità”. “Dobbiamo valutare nei prossimi giorni se (la pace) è fattibile o meno” e “se non è possibile, dobbiamo andare avanti” perché “gli Stati Uniti hanno altre priorità”, ha detto ad alcuni giornalisti ai piedi del suo aereo all’aeroporto Le Bourget di Parigi.

Rubio ha proseguito: “Se non è possibile, se siamo così distanti, allora penso che il presidente sarà probabilmente arrivato al punto in cui dirà che abbiamo finito. Non è la nostra guerra. Non l’abbiamo iniziata noi. Gli Stati Uniti hanno aiutato l’Ucraina negli ultimi tre anni e vogliamo che finisca, ma non è la nostra guerra”.

Il Cremlino risponde a Rubio: “Progressi nei negoziati ci sono”

“Probabilmente, questa domanda dovrebbe essere posta a Washington, ma crediamo che si possano già notare alcuni progressi”, anche se rimangono “molte difficili discussioni da affrontare”. A dirlo è il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, alla domanda se pensi che gli Usa potrebbero cessare la loro mediazione sull’Ucraina se non si arriverà alla pace, come detto dal segretario di Stato Marco Rubio. “Questi progressi – ha aggiunto Peskov – sono legati alla moratoria per non colpire le infrastrutture energetiche. La Federazione Russa ha aderito a questa moratoria, il che non si può dire della parte ucraina”.

Il portavoce ha aggiunto che dal presidente Vladimir Putin non è ancora arrivato un ordine per riprendere i raid anche se il mese di moratoria è effettivamente scaduto: “Al momento non ci sono state altre istruzioni da parte del comandante in capo supremo, il presidente Putin”, ha sottolineato Peskov che ha aggiunto: “I negoziati tra gli Usa e la Russia per un cessate il fuoco in Ucraina sono “complicati, perché, naturalmente, il tema della risoluzione ucraina non è semplice. La parte russa si sta impegnando per risolvere questo conflitto, per tutelare i propri interessi ed è aperta al dialogo”.