“I russi stanno subendo perdite sbalorditive giorno dopo giorno: 35.000 morti a dicembre e 30.000 a gennaio. Invece di percepire i russi come un orso possente, dobbiamo comprendere che si stanno muovendo attraverso l’Ucraina con la velocità di una lumaca da giardino. Non dobbiamo cadere nella trappola della propaganda russa”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, parlando in conferenza stampa dalla La Conferenza di Monaco sulla sicurezza.

“Ieri – ha spiegato – ho riunito i ministri della Difesa a Bruxelles e ho percepito un cambiamento di mentalità tra di noi. Per anni, anzi per decenni, ci sono state lamentele da parte degli Stati Uniti sul fatto che l’Europa non spendesse abbastanza per la difesa; ora questo è cambiato. Ieri, tra tutti noi, c’è stata una chiara convergenza di vedute e un forte senso di unità”.

“L’Europa – ha aggiunto – sta davvero facendo un passo avanti: sta assumendo un ruolo di maggiore leadership all’interno della Nato e si sta prendendo più responsabilità per la propria difesa. Si tratta di un cambiamento significativo, che renderà la Nato più forte”.