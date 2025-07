La mamma di Giogiò Cutolo, il giovane musicista ucciso a colpi di pistola per futili motivi da un minorenne a Napoli, sarà candidata per la Lega alle prossime Regionali in Campania. Lo ha annunciato il leader della Lega Matteo Salvini durante una conferenza stampa al Senato. “I napoletani che vogliono cambiare – ha detto Salvini – hanno in Daniela Di Maggio una testimonianza incredibile perché reagire alla morte di un figlio per mano di delinquenti non chiudendosi, odiando, arrabbiandosi ma aprendosi e facendo proposte culturali e politiche formando tanti giovani è qualcosa di bello quindi ringrazio Daniela, la ringrazio per aver scelto la Lega: è una opportunità che mette a disposizione per portare in Regione la vita vera e un’esperienza di cultura, di arte di reazione civica e orgoglio. Sono contento”.

“Il mio grazie – ha detto la signora Di Maggio durante la conferenza stampa di presentazione – non è di maniera o formale ma è uno scrigno che porta dentro grande significato per tutto quello che ho ricevuto. Mio figlio era un compositore con l’orecchio assoluto, ci vorranno tantissimi anni per un altro Giogiò e abbiamo perso tutti” con la sua morte. Di Maggio ha raccontato che dopo il tragico episodio e la telefonata di Giorgia Meloni i primi volti visti sono stati quello commosso di Matteo Salvini e quello del sottosegretario Ostellari. “Salvini mi disse – ha sottolineato – cosa poso fare?”. “A Napoli – ha aggiunto – ci sono molte espressioni figurate come quella del ‘mo mo’: qualcosa che va fatto subito: ‘mo mo’. La Lega io la amo perché sono gli uomini del ‘mo mo’”.

Salvini vuole equiparare i reati dei minorenni a quelli dei maggiorenni

Salvini, durante la conferenza stampa ha spiegato di voler equiparare i reati dei minorenni a quelli dei maggiorenni: “È doveroso equiparare l’episodio delittuoso del minore a quello del maggiorenne”. Il leader della Lega presenterà tre proposte di legge tra le quali una intitolata proprio a Giogiò Cutolo. “Oggi – ha detto Salvini – un sedicenne è molto più maturo di un tempo” e quindi è giusto che “si assuma oneri e onori, se sbagli paghi”. “I 15, 16, 17 anni di oggi – ha sottolineato Salvini – non sono quelli dei miei tempi quando non esistevano i telefonini, c’era la cabina a gettoni, il ghiacciolo e il pallone” e quei tempi i ragazzi “non giravano con il coltello”. “Il coltello – ha ironizzato – lo avevi se andavi per funghi. Sono cambiati i tempi, il sedicenne di oggi è molto più maturo, ha molti più strumenti, quindi oneri e onori”.

Tre le proposte di legge presentate per una stretta sull’istigazione a delinquere a danno dei minori; l’oscuramento dei profili social dei condannati e l’istituzione del garante delle vittime della criminalità. “Sono tre proposte – ha detto Salvini che offriamo alla coalizione di centrodestra ma anche a tutti, sono di buon senso: abbiamo un garante dei detenuti ma non un garante delle vittime, voglio vedere chi dice di no”. E ancora, sull’oscuramento dei profili social dei condannati: “In rete c’è un letamaio che non ha limiti”.