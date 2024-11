“In 25 mesi di governo 1.342 scioperi proclamati e 949 effettuati, 38 al mese, di cui 518 proclamati e 374 effettuati a livello nazionale, più di uno sciopero al giorno. Esiste il diritto allo sciopero per i sindacalisti, esiste anche il diritto alla mobilità, alla salute ed al lavoro di tutti gli altri italiani”, ha dichiarato Matteo Salvini al termine dell’incontro con i sindacati

L’incontro tra Salvini e i sindacati

Salvini ha annunciato la possibilità di precettare i sindacati in vista dello sciopero generale previsto per venerdì 29 novembre. La decisione arriva dopo l’incontro tra il ministero e le organizzazioni sindacali. La Commissione di garanzia degli scioperi, lunedì sera, aveva deliberato di ridurre le ore di protesta nel settore dei trasporti, motivando la scelta con il “fondato pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti costituzionalmente tutelati”. La delibera è stata inviata ai presidenti delle Camere, al presidente del Consiglio e al ministro Salvini, che ha espresso «soddisfazione» per la decisione e ha chiesto ai sindacati di ridurre lo sciopero a 4 ore. Tuttavia, i sindacati hanno confermato che la protesta durerà 8 ore, costringendo il ministro a procedere con la precettazione. I treni erano già stati esclusi dallo sciopero.