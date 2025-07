Ieri “ho visitato la centrale d’emergenza di Japan Railways, l’emergenza per loro sono i ritardi superiori al minuto, quindi io torno a Roma con un onere non indifferente da questo punto di vista”. A dirlo è Matteo Salvini, il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, durante l’evento “Italia e Giappone: un ponte tra Europa e Asia per la mobilità del futuro” organizzato da Il Sole 24 Ore al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka.

Il Giappone però, ha aggiunto Salvini, “ha avuto l’intelligenza di fare una linea interamente dedicata all’alta velocità, come in Spagna, come la Barcellona-Madrid”. Per il titolare del Mit “noi stiamo lavorando in Italia per dividere il traffico dell’alta velocità, come la Tokyo-Osaka, dal traffico merci regionale e locale, perché oggi in Italia se un treno locale ha un problema a Firenze si rallenta l’intera dorsale dell’alta velocità, stiamo lavorando per scindere i due traffici”.