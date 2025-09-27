Durante la trasmissione televisiva Mattino 5, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini è tornato a parlare di immigrazione e sicurezza, presentando un’idea che intende portare avanti come progetto politico: un permesso di soggiorno strutturato come una patente a punti. Il dibattito si è acceso in seguito a una domanda del conduttore Francesco Vecchi, che ricordava il caso di un ipovedente rapinato a Milano su un tram.

Salvini ha replicato con fermezza: “Come Lega non ci accontentiamo di tenerli in carcere questi delinquenti, è necessaria l’espulsione”. A quel punto ha rilanciato la proposta: “Stiamo lavorando al concetto di permesso di soggiorno a punti. Come c’è la patente a punti e per chi guida drogato o ubriaco o usa il telefonino alla guida si tolgono dei punti e si sospende la patente perché la vita è sacra”.

Le regole e i precedenti della proposta

Secondo l’impostazione delineata da Salvini, il sistema dovrebbe funzionare in modo simile a quello adottato per la circolazione stradale: un cittadino straniero, una volta ottenuto il permesso, partirebbe con una dotazione di punti. Al verificarsi di reati o infrazioni, i crediti verrebbero decurtati fino alla possibile revoca e all’espulsione. “A maggior ragione se ti concedo la cittadinanza e ti apro le porte di casa mia e commetti reati e infrazioni, ti tolgo i punti e posso rispedirti al tuo Paese”, ha ribadito il vicepremier.

Non si tratta di un’idea nuova. Già a giugno, in un’intervista a Libero, Salvini aveva dichiarato: “Come Lega stiamo lavorando per aggiornare il “permesso di soggiorno a punti”, per revocarlo a chi per esempio commette reati o infrazioni, tradendo la fiducia che l’Italia ha concesso loro”.