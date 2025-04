“Sui giornali oggi – dice il ministro dei Trasporti Matteo Salvini alla decima edizione della scuola politica della Lega – titoli sui 40 immigrati condannati, in attesa di espulsione e trasferiti in Albania con le manette. E come dovevano trasferirli? Con le mimose? Con la colomba pasquale, con l’uovo pasquale dovevano essere trasferiti? Pensa che gente strana siamo”.