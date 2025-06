Durante una conferenza della Lega, il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato: “La polizia penitenziaria è poco presente su giornali e quando c’è viene attaccata perché ‘aguzzini e torturatori’. È un mestiere prezioso in condizioni delicatissime, lavoratori che sono dentro per missione e vocazione”. Ha poi annunciato la volontà di intervenire sul reato di tortura: “Serve rivedere, circoscrivere e precisare reato di tortura. È una cosa da fare e chi se non la Lega può farlo”. Secondo Salvini, “il decreto sicurezza non è un punto di arrivo ma una tappa, non chiude il tema sicurezza, soprattutto nelle carceri”, aggiungendo che bisogna “permettere alla penitenziaria di fare il suo lavoro”. Alla domanda su come si intenda modificare il reato di tortura, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari ha risposto: “Non abbiamo ancora un testo definito, coinvolgeremo le parti interessate, polizia penitenziaria in primis”. Critico il senatore del Partito Democratico Alfredo Bazoli: “Per Salvini al fine di consentire alle forze dell’ordine di fare seriamente il loro lavoro occorre ridurre l’applicazione del reato di tortura. Frasi dettate da un’attitudine autoritaria che si è già manifestata col decreto sicurezza e che alzano la tensione”.