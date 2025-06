In un’intervista al Corriere della Sera, il vicepremier e leader della Lega ha detto di aver “consapevolmente scelto di non votare referendum ideologici e dannosi che non hanno nemmeno mobilitato gli elettori della sinistra. Sulla cittadinanza il risultato è clamoroso, immaginare scorciatoie è sbagliato. Per questo non capisco perché Forza Italia insista”.

Sui referendum, afferma Salvini, “la sinistra li ha trasformati in un tentativo di spallata al governo, hanno proposto quesiti per cancellare le riforme del lavoro che avevano approvato loro. Con la Cgil che ha firmato contratti da 5 euro l’ora e adesso evoca la rivolta sociale”.

Alla due giorni francese dell’eurogruppo dei Patriots “abbiamo constatato una crescita costante e tra pochi mesi contiamo che anche in Repubblica Ceca vinca il nostro alleato Andrej Babiš – ha detto Salvini – con un imperativo sopra a tutti: fermare le follie dello sciagurato Green Deal, la dimostrazione del fallimento ideologico totale di un’Unione a trazione Greta Thunberg”.

Si è parlato anche di guerra in Ucraina: “Per ribadire l’assoluta contrarietà a eserciti europei e debiti europei per comprare armi”. La via giusta, per Salvini, è “puntare su Donald Trump e papa Leone XIV”. E per quanto riguarda la spesa in armamenti “sono favorevolissimo a investire in stipendi delle forze dell’ordine, cyber-sicurezza, difesa dei confini. Da responsabile della Guardia costiera, se posso spendere per nuovi uomini e nuove navi sono assolutamente d’accordo. Ma mandare mio figlio a fare il militare per Macron, no”.

Il vicepremier parla anche degli attacchi sui social rivolti a sua figlia e a quelle di Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi: “Io ho cominciato a segnalare i post violenti. Dal governo spagnolo mi divide quasi tutto, ma c’è un’iniziativa sull’identificazione. Per accedere ai social, devi associare nome e cognome ai profili. Come Lega stiamo anche ragionando sui cellulari senza limiti di età, guardiamo al modello australiano”.