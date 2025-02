Intervistato a Giù la maschera su Radio Uno, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini dice che Trump “è un’occasione storica irripetibile per l’Italia. Possiamo essere centrali, cosa che non siamo a livello internazionale dai tempi di Berlusconi e Craxi quando l’Italia contava e si sedeva ai tavoli giusti. Si tratta di fare l’interesse nazionale italiano così come Trump li fa dell’America, i cinesi della Cina”.

Le parole di Matteo Salvini

“Tutti i dati di tutte le scelte di politica industriale, commerciale, migratoria” dell’Europa, “si stanno rilevando un fallimento e si tratta allora di cogliere l’opportunità delle offerte di Trump. Dobbiamo suicidarci con Macron? I francesi e i tedeschi hanno sempre fatto i loro interessi. Ora Trump usa i dazi come merce di scambio. Lo ha fatto con il Messico, lo stesso con il Canada. E’ un uomo di business. E allora ti siedi al tavolo e dici: difendi gli interessi di Macron o i tuoi?”. In tutto questo, ha concluso il ragionamento, “le minacce di von der Leyen sono ridicole. Sfruttiamo quest’onda”.

“Il green deal – continua – l’insistere con queste politiche, ha portato al disastro. Se tra mille sacrifici il Co2 fosse diminuito uno direbbe: vabbè ci ho rimesso economicamente, ma lascio un mondo più pulito per i nostri figli. Ma il Co2 è ai massimi”.