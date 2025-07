“C’è una subalternità ideologica a Trump e Netanyahu. Ma l’Italia è un grande Paese che non merita di vedere la propria politica estera piegata alle amicizie politiche di questo governo. La storia giudicherà dove eravamo in questo passaggio così drammatico”. Lo ha detto, in un colloquio con la Stampa, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Finora “Francia, Malta, Regno Unito hanno annunciato che riconosceranno lo Stato di Palestina, aggiungendosi così alla Spagna, all’Irlanda, alla Norvegia, agli oltre 140 Paesi che già la riconoscono. Anche Canada e Australia lo stanno valutando… Manca l’Italia!” sottolinea. In questo modo, attacca, “questo governo sta disperdendo totalmente la credibilità che l’Italia ha sempre avuto anche nell’interazione col mondo arabo”. Per Schlein definire “prematuro” il riconoscimento dello Stato palestinese, come ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, è un’operazione di “una ipocrisia infinita! Come si può dire: ‘Siamo in principio favorevoli, ma adesso è presto’. Ma presto cosa!”