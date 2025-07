“Sui dazi la nostra presidente del Consiglio è stata imbarazzante, l’incertezza di questi mesi è la peggior nemica dello sviluppo. Bisogna saper dire di no anche agli alleati quando sbagliano. È in gioco l’interesse nazionale. Che è danneggiato anche su altri fronti dall’incapacità di Meloni di dire di no ai suoi alleati ideologici”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, intervistata dal Corriere della Sera.

“Taglia sanità e welfare senza ammetterlo”

itando l’esenzione delle big tech americane dalla tassa minima globale, Schlein afferma: “L’ideologia di Meloni sta danneggiando l’interesse italiano”. La segretaria dem critica anche il via libera all’aumento della spesa militare al 5% del Pil: “Questo è un governo che sta già tagliando la sanità pubblica senza il coraggio di ammetterlo e accettare a testa bassa l’aumento al 5 per cento come ha fatto Meloni per non urtare l’amico Trump, in questo Paese rischia di tradursi in altri tagli su welfare, sanità, scuola, pensioni”.

Sul fronte industriale, sottolinea Schlein, “Meloni non ha messo in piedi uno straccio di politiche industriali, e ci sono stati 25 mesi di fila di calo della produzione. E sul settore più in crisi, che è quello dell’auto, hanno deciso di tagliare di netto l’80 per cento delle risorse stanziate dal governo Draghi”.

La segretaria Pd dà appuntamento all’11 e 12 luglio per una due giorni organizzata dal partito sulle politiche industriali. “Ascolteremo imprenditori, sindacati, lavoratori ed esperti per fare noi quello che non sta facendo il governo, cioè proporre per l’Italia un piano di politica industriale”.

E sullo ius scholae afferma. “Purtroppo è la seconda estate di fila che quando arriva il caldo Tajani annuncia di voler cambiare la legge sulla cittadinanza. Stavolta mi sembra che abbiano aperto e chiuso nel giro di 12 ore”.

In ogni caso “saremo sempre disponibili a un confronto nel merito ma non a prendere in giro gli italiani di nuova generazione che ancora aspettano che cambi una legge ingiusta che è lì dal 1992”.