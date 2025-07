“Se aspettiamo che parli Meloni… Io esprimo l’auspicio che da qui al primo agosto ci sia il tempo per negoziare ed evitare una guerra commerciale che avrebbe conseguenze atroci sull’economia italiana, europea e americana. Dobbiamo far sentire la nostra voce contro questa follia autarchica”. Schlein è stata informata della lettera del presidente Usa mentre svolgeva il suo intervento alla Conferenza nazionale sulle politiche industriali organizzata dal partito ed ha subito commentato.

La segretaria del Pd ha aggiunto: “Ci aspettiamo una presa di posizione netta e forte, che fin qui non c’è stata, da parte del governo e di Giorgia Meloni. Perché non è che per le loro amicizie politiche possono danneggiare l’interesse nazionale e l’interesse europeo. Adesso c’è da rafforzare ogni tentativo negoziale che possa evitare questi dazi al 30%”.

La leader del Pd ha detto ancora: “L’impatto dei dazi al 30% sarebbe devastante per l’economia italiana e per l’economia europea, ma dentro l’economia europea soprattutto per imprese, lavoratori e lavoratrici italiane, perché siamo un Paese con una forte vocazione alle esportazioni. Io spero che da qui al primo agosto ci sia ancora il tempo e lo spazio per rafforzare il negoziato europeo e che si arrivi a un accordo che sventi una guerra commerciale che sarebbe disastrosa non soltanto per noi, Europa e Italia, ma pure per l’economia degli Stati Uniti. Si tratta di una una vera e propria follia autarchica, quella che sta portando avanti per ragioni puramente ideologiche Donald Trump”.

Assist tra la Schlein e Confindustria

Nella conferenza “Le Rotte del Futuro. Re-industrializzare l’Italia e l’Europa” organizzata a Roma dal Pd, nella giornata di ieri aveva partecipato anche Emanuele Orsini, il presidente di Confindustria, il quale si era detto preoccupato mostrandosi vicino agli stessi timori espressi dalla Schlein. Il presidente degli industriali non sapeva ovviamente che Trump avrebbe portato le tariffe al 30%. E ieri aveva detto che “le tariffe sono un problema anche al 10%, il governo non minimizzi”.