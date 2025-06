“Abbiamo fatto una discussione vera, come nei partiti democratici. In direzione nazionale abbiamo votato e non ci sono stati contrari: la linea ufficiale del Pd è 5 sì”. Così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, ospite a Un giorno da pecora su Rai Radio Uno, a proposito dei referendum sulla giustizia. Schlein ha poi parlato dei riformisti all’interno del partito: “Non abbiamo chiesto abiure, ma questa è un’occasione per un’autocritica rispetto agli errori commessi in passato dal centrosinistra, ad esempio sulla cittadinanza”. Critiche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la sua posizione sui referendum: “Dice che va a votare ma non ritira la scheda. Mi sembra che quella poco chiara sia lei. Nella migliore delle ipotesi vuole confondere gli italiani, nella peggiore li prende in giro. Ha paura della partecipazione, teme che molti italiani, anche suoi elettori, andranno a votare. Non ritirare la scheda è un’astensione”. Infine, sul possibile raggiungimento del quorum: “Se succede, Meloni dovrà riflettere: il suo rapporto con il Paese si è rotto. Lo vediamo anche dalle amministrative: abbiamo vinto a Genova, Assisi, Ravenna. Uniti vinciamo e la destra ha motivo di preoccuparsi”.