Alla festa nazionale dell’Unità di Reggio Emilia, la segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha scandito parole di sfida dirette al governo. “Dico a Meloni: abituatevi, uniti e compatti vi batteremo, prima alle regionali e poi alle politiche, non ve lo faremo più il favore di dividerci”, ha affermato dal palco.

Schlein ha rivendicato il lavoro svolto negli ultimi mesi: “Abbiamo seguito testardamente un obiettivo, unità, unità, unità, testardamente unitari. Grazie a questo lavoro paziente, siamo riusciti a chiudere la stessa alleanza progressista in tutte le regioni al voto, avanti insieme, non succede da 20 anni”. E ha rilanciato: “Sono convinta che riusciremo, passo dopo passo, a costruire l’alleanza progressista che vincerà alle prossime politiche, per cambiare questo paese. L’alternativa è qualcosa di più di un’aspirazione, è concreta, è realtà. Ci mettiamo insieme non contro qualcuno ma per una visione condivisa. Non per il potere”.

Nel suo intervento, la leader dem ha attaccato anche l’esecutivo sul fronte internazionale: “Non si può piegare la propria politica estera alle amicizie politiche e ideologiche, lo dico a Meloni. Finora altro che sovranità, hanno mostrato subalternità a Trump e a Netanyahu”. Sull’Ucraina ha aggiunto: “Non si può negoziare una pace giusta senza che a quel tavolo sieda quel popolo che ha subito un’invasione criminale. Serve l’Europa e serve la diplomazia”.

Schlein ha poi criticato la manovra economica, il premierato e l’autonomia differenziata, fino a toccare la condizione femminile: “Non ce ne facciamo un granché di una premier donna se non si batte per migliorare la vita di tutte le altre donne del paese”. In serata è arrivata la replica della premier Giorgia Meloni sui social: “La differenza è semplice: noi siamo uniti da valori comuni e da una visione, loro solo dall’ossessione di battere noi”.