Schlein: “La Meloni si abitui, uniti e compatti la batteremo”. La replica della premier: “Noi siamo uniti dai valori, loro dall’ossessione di batterci”
Alla festa nazionale dell’Unità di Reggio Emilia, la segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha scandito parole di sfida dirette al governo. “Dico a Meloni: abituatevi, uniti e compatti vi batteremo, prima alle regionali e poi alle politiche, non ve lo faremo più il favore di dividerci”, ha affermato dal palco.
Schlein ha rivendicato il lavoro svolto negli ultimi mesi: “Abbiamo seguito testardamente un obiettivo, unità, unità, unità, testardamente unitari. Grazie a questo lavoro paziente, siamo riusciti a chiudere la stessa alleanza progressista in tutte le regioni al voto, avanti insieme, non succede da 20 anni”. E ha rilanciato: “Sono convinta che riusciremo, passo dopo passo, a costruire l’alleanza progressista che vincerà alle prossime politiche, per cambiare questo paese. L’alternativa è qualcosa di più di un’aspirazione, è concreta, è realtà. Ci mettiamo insieme non contro qualcuno ma per una visione condivisa. Non per il potere”.
Nel suo intervento, la leader dem ha attaccato anche l’esecutivo sul fronte internazionale: “Non si può piegare la propria politica estera alle amicizie politiche e ideologiche, lo dico a Meloni. Finora altro che sovranità, hanno mostrato subalternità a Trump e a Netanyahu”. Sull’Ucraina ha aggiunto: “Non si può negoziare una pace giusta senza che a quel tavolo sieda quel popolo che ha subito un’invasione criminale. Serve l’Europa e serve la diplomazia”.
Schlein ha poi criticato la manovra economica, il premierato e l’autonomia differenziata, fino a toccare la condizione femminile: “Non ce ne facciamo un granché di una premier donna se non si batte per migliorare la vita di tutte le altre donne del paese”. In serata è arrivata la replica della premier Giorgia Meloni sui social: “La differenza è semplice: noi siamo uniti da valori comuni e da una visione, loro solo dall’ossessione di battere noi”.