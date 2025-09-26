La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha parlato in un’intervista al Quotidiano Nazionale riguardo all’apertura del governo a un riconoscimento condizionato della Palestina: “O la riconosci o no. Non esiste giuridicamente un riconoscimento condizionato. Meloni lo antepone all’eliminazione di Hamas. Ma si riconosce l’Anp, non i terroristi di Hamas. A meno che non stia accusando Francia, Spagna, Inghilterra e una miriade di altri Paesi, da ultimo San Marino, di essere dei fiancheggiatori dei terroristi perché l’hanno riconosciuta. Ma di che parliamo? La Palestina va riconosciuta immediatamente, o rischiamo che non rimanga più nulla da riconoscere”.

“Meloni all’Onu per dividere il Paese”

“Mi sembrano più partiti e più governi in uno solo. Crosetto tranquillizza, poi subito dopo una deputata di FdI fa un intervento di fuoco contro le opposizioni. La Flotilla rispetta il diritto internazionale e porta aiuti, va protetta. D’altronde la premier Meloni è andata alle Nazioni Unite per dividere il Paese attaccando le opposizioni e i giudici. Ha parlato di irresponsabilità di chi la critica su Gaza, ma è irresponsabile aver schiacciato l’Italia sulle posizioni di Netanyahu che sta commettendo crimini a Gaza e in Cisgiordania”, ha affermato Schlein.

Riguardo alle regionali nelle Marche, la segretaria del Pd ha dichiarato: “Siamo stati accanto a Matteo Ricci in questa campagna elettorale di prossimità. Ha fatto una campagna generosa e innamorata della sua terra, con la competenza di chi l’ha amministrata, e bene, da sindaco. Da qui il suo piano contro lo spopolamento: detassare per 5 anni i giovani che decidono di tornare nelle Marche e sostenere chi resta. Una questione cruciale per i marchigiani, questa elezione sarà l’ago della bilancia per loro”. “Il Pd, anche in Calabria, con generosità unitaria, è stato il primo a dire che un profilo di serietà e competenza come Tridico fosse la candidatura migliore. I candidati noi li abbiamo tutti da fine agosto, in 7 regioni su 7. La destra non ci ha ancora detto contro chi correremo in Puglia, Campania e neppure in Veneto”, ha concluso Schlein.