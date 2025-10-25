“Ci chiediamo se avessero letto la manovra prima di approvarla nel Consiglio dei ministri, visto che continuano a litigare. Il punto è che di questi litigi pagano il conto gli italiani. Si concentrassero su come dare migliori risposte di quelle che si prospettano in questa manovra”. Così la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha commentato le tensioni all’interno del centrodestra riguardo alla legge di bilancio, intervenendo a margine della presentazione di un libro a Roma. Schlein ha poi aggiunto: “Si prova a distogliere l’attenzione dalla manovra che prevede crescita a zero e che di nuovo non mette sufficienti risorse per la sanità pubblica”.

Rispondendo agli attacchi della premier Meloni, ha ribadito che “noi daremo il nostro contributo puntando sulle nostre priorità: sanità, scuola, ricerca, università e politiche industriali, di cui il governo pare essersi dimenticato”. Sul fronte delle alleanze, la segretaria dem ha dichiarato: “Ho ascoltato Giuseppe Conte dire che serve un programma condiviso. Benissimo, dal giorno dopo le Regionali cominciamo a lavorare insieme per costruire il programma della coalizione progressista per l’Italia, e non facciamo da soli”. Infine, sul tema dei congedi parentali, ha proposto: “Servirebbe un congedo paritario, della stessa durata tra i genitori, pagato al 100% e non trasferibile, come in Spagna: produce benefici concreti”.