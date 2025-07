“La destra continua a dire no al salario minimo e blocca ancora una volta in Aula la discussione della nostra proposta. È assurdo e noi non ci fermeremo. La Germania ha deciso che il salario minimo salirà a 14.60 euro. La Spagna l’ha aumentato del 50 per cento. In Europa ci sono ventidue Stati su ventisette che hanno una legislazione in materia. Ma nell’Italia di Giorgia Meloni 4 milioni di lavoratrici e lavoratori sono poveri anche se lavorano. E lei finge di non vederli, e si para dietro i regolamenti del Parlamento pur di non discutere e approvare una legge di civiltà che non può più aspettare, su cui abbiamo raccolto 100mila firme”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

“La destra continua a dire no al salario minimo”

Alla presentazione della proposta di legge popolare per un servizio di assistenza psicologica primaria a Roma, del Pd del Lazio, la segretaria ha colto l’occasione per criticare il governo Meloni per le sue politiche sanitarie.

“Non ce lo facciamo spiegare da questa destra, che sta tagliando il Fondo Sanitario Nazionale, che non si trovano le risorse. Hanno trovato 150 milioni per togliere le multe ai no vax e allora possono trovare 20-25 milioni per far partire lo psicologo di base, lo psicologo delle cure primarie che serve in tutta Italia. Ce lo sta chiedendo la gente”.

Nella trasmissione “In Onda” su La7, Elly Schlein aveva puntato il dito contro il sostanziale legame politico e la condivisione culturale che la destra di governo mostra nei confronti delle destre sovraniste impegnate a prendere di mira in blocco i migranti.

“Le scelte di Meloni vanno contro gli interessi italiani”

“Trump deporta i migranti e Meloni ha speso un miliardo per i centri in Albania. Scelgono gli stessi nemici ma non sono in grado di dare risposte”. Schlein sceglie di misurarsi personalmente con Meloni, in vista di una competizione elettorale che la segretaria vorrebbe tagliata sulla contrapposizione delle due leader. “”Vincerò le elezioni, non dicendo che Meloni è come Trump, ma spiegando che le scelte di Meloni vanno contro gli interessi italiani e sta peggiorando le cose dentro le loro case”.