La segretaria del Pd Elly Schlein, durante la discussione che è seguita al termine dell’informativa alla Camera del governo, ha attaccato duramente Giorgia Meloni: “Un discorso di autoconvincimento, lei ci sfida ma avete già perso quella sfida perché avete sfidato la Costituzione e il popolo sovrano vi ha battuto nelle urne. Si vede che avete molta voglia di tornare all’opposizione, vi accontenteremo. Se non è troppo impegnata con gli scandali dei suo ministri, vi mando una cartolina dal paese reale, quello in cui negli ultimi 4 anni gli stipendi reali si sono abbassati di 9 punti percentuali”.

La Schlein ha poi parlato della guerra in Iran: “L’Italia ripudia la guerra. Trump” sull’Iran “ha detto che sarebbe morta un’ intera civiltà”, quel Trump per cui avete “proposto il nobel per la pace”. Dopo tutto quello che sta accadendo, “non riuscite ancora a dire” a Trump e Netanyahu “vi dovete fermare”.

Il botta e risposta con le opposizioni sulla casa

Durante il suo discorso, la premier ha attaccato più volte l’opposizione. Ci sono stati diversi commenti dai banchi del campo largo a cui è seguita sempre una replica delle premier. Uno di questi momento è avvenuto durante l’annuncio di voler costruire alloggi popolari nei prossimi dieci anni, la leader di Fratelli d’Italia ha detto: “La casa è un tema che ci sta a cuore”. Dai banchi dell’opposizione sono partiti buffi e suoni di scetticismo. “A voi, no?” ha risposto provocatoriamente la leader della destra italiana. Elly Schlein con una mano ha a quel punto segnato il numero “quattro” ed ha ripetuto alla presidente del Consiglio: “Da quattro anni ne parlate senza fare niente, quattro”.

Fratoianni: “La Meloni parla come se stesse in campagna elettorale”

“Meloni ha detto che non si dimette, che finirà la legislatura, ma ha fatto un discorso da inizio campagna elettorale. Ha minimizzato sui 15 milioni di no al referendum sulla giustizia che gli italiani le hanno sbattuto in faccia. Ha ironizzato sul drammatico aumento del prezzo del petrolio che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese. Ha attaccato le opposizioni, preso in giro Schlein e Conte, fatto la vittima sulle questioni di mafia. Ha rivendicato risultati che non ci sono. Ha sfidato le opposizioni, ma dovrebbe sfidare se stessa e il governo che hanno fallito su tutta la linea”. A dirlo è Nicola Fratoianni, co-leader di Avs, commentando l’informativa alla camera della premier.