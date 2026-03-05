“Qual è la strategia di Trump. Ha una strategia? Noi pensiamo che la transizione pacifica e democratica spetti al popolo iraniano”, ha dichiarato la segretaria Pd Elly Schlein allaCamera dei Deputati.

A Crosetto: “Sei giorni per capire che attacchi fuori dal diritto internazionale”

Su quanto accaduto, “da Meloni nulla”, nessun commento, mentre “il premier spagnolo ha detto: no alla guerra. Noi la pensiamo come lui e gli diamo tutto il supporto e la solidarietà per le minacce di ritorsione del presidente americano Trump”.

“Noi diciamo no all’autorizzazione delle basi per appoggiare in un nessun modo questa guerra che viola il diritto internazionale. Il punto non è che tornererete qui se ve le chiedono. Dovete dire di no già adesso, pechè sarebbe contro l’articolo 11 della costituzione”.

“Ministro Crosetto, le è sfuggito, le è sfuggito, che gli attacchi” all’Iran “erano fuori dal diritto internazionale. Ci ha messo sei giorni. Vorrei sapere: è la posizione del governo o è solo la sua posizione? Mi interesserebbe capire cosa ne pensa Meloni. Non potete rimanere schiacciati dalle strategie di Trump e Netanyahu”.