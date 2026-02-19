Bufera al Congresso Usa per un post anti-musulmano del deputato repubblicano Randy Fine, che ha scritto su X: “Se ci costringono a scegliere, la scelta tra cani e musulmani non è difficile”. I Democratici chiedono dimissioni o sanzioni disciplinari, mentre le polemiche si allargano anche fuori dall’aula.

Il caso nasce dalla risposta di Fine a un messaggio di Nerdeen Kiswani, co-fondatrice del gruppo filo-palestinese Within Our Lifetime, che aveva scritto: “Finalmente, New York si sta avvicinando all’Islam. I cani hanno sicuramente un posto nella società, ma non come animali domestici da appartamento. Come abbiamo sempre detto, sono impuri”. Kiswani ha poi precisato a NBC News di aver parlato in modo satirico parlando delle segnalazioni di proprietari di cani di New York che non raccolgono gli escrementi dei loro animali. Fine ha replicato: “Per contestualizzare, questo è il leader di uno dei principali gruppi musulmani tradizionali che hanno sostenuto Mamdani“, riferendosi al sindaco di New York, e in tv ha ribadito: “Il mio post era in risposta a un importante leader musulmano che affermava che i cani dovrebbero essere vietati a New York City… Beh, se ci fanno scegliere tra i cani e il loro ritorno a casa, la scelta è facile”.

Durissime le reazioni democratiche. Il leader della minoranza alla Camera, Hakeem Jeffries, ha definito Fine “un bigotto islamofobo, disgustoso e impenitente”, aggiungendo: “È inaccettabile che Mike Johnson e i repubblicani della Camera continuino a rimanere in silenzio”. Alexandria Ocasio-Cortez ha scritto: “Questa è sinceramente una delle dichiarazioni più disgustose che abbia mai visto provenire da un funzionario americano”. Il governatore Gavin Newsom è stato ancora più netto: “Dimettiti subito, razzista disordinato”.