L’ex autore di South Park, Toby Morton, ha lanciato un sito satirico che invita Donald Trump a mandare a combattere in Iran il suo figlio più piccolo, Barron.

Diventato subito virale, DraftBarronTrump.com cita il “coraggio” e i “geni” del presidente americano come argomenti per mandare in guerra il figlio diciannovenne, mentre mostra foto di lui che si appisola.

Su DraftBarronTrump.com

Anche l’hashtag #SendBarron, ‘mandaBarron’, è diventato virale sui social. “L’America è forte perché i suoi leader sono forti”, si legge sul sito.

“Il presidente Trump lo dimostra ogni giorno. Naturalmente, suo figlio Barron è più che pronto a difendere il paese che suo padre comanda con tanta audacia”, si ironizza.