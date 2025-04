Sergio Mattarella è ricoverato da ieri, martedì 15 aprile, all’ospedale Santo Spirito di Roma per un intervento programmato. Si tratta dell’impianto di un pacemaker e le sue condizioni non destano preoccupazione: a confermarlo in serata è stato il Quirinale dopo che le voci di un suo ricovero improvviso avevano iniziato a far fibrillare i media e la politica.

Ad alimentare l’allarme sulle condizioni del presidente della Repubblica era stata anche la notizia uscita nel tardo pomeriggio di un annullamento di un evento al Quirinale previsto per oggi. A conferma che non si sia trattata di un’emergenza il Quirinale ha ricordato che Mattarella ha lavorato tutto il giorno fino ad incontrare intorno alle 18 il presidente del Montenegro Milojko Spajić.

Cosa sappiamo del ricovero (programmato) di Mattarella

Il capo dello Stato è ricoverato nel reparto di cardiologia dell’ospedale romano. L’operazione è iniziata intorno alle venti e si è conclusa con successo. Al termine dell’intervento il presidente è rientrato nel reparto di cardiologia dove ha trascorso una notte tranquilla. È totalmente asintomatico e in condizioni cliniche stabili. Non è noto se ad eseguire l’intervento sia stato il primario dell’ospedale Riccardo Ricci o un altro medico. D’altronde l’inserimento del pacemaker è ormai un’operazione di routine. Si tratta di un dispositivo delle dimensioni simili a quelle di una moneta da due euro che viene applicato per regolare il ritmo cardiaco comunemente a persone che hanno più di 70 anni. In Italia, ogni anno vengono effettuati circa 50 mila interventi di questo tipo.

Il presidente ha compiuto 83 e a luglio ne compirà 84 ed è al suo decimo anno al Colle. Probabile che Mattarella, insieme ai suoi medici di fiducia abbia deciso di accelerare i tempi per l’istallazione del pacemaker agevolato dalla pausa per le vacanze pasquali. Mattarella, come è consuetudine, ha intenzione di passare le festività pasquali nella sua Palermo e non è detto che questo suo desiderio non si possa realizzare. Il prossimo appuntamento in agenda è infatti previsto per il 23 aprile quando dovrà incontrare gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma nella ricorrenza dell’80° anniversario della Liberazione. Segno che lo staff del presidente potrebbe aver messo in conto qualche giorno di riposo dopo l’intervento. Ma soprattutto al Quirinale è cerchiata in rosso la data del 25 aprile per la festa della Liberazione. Il capo dello Stato è atteso quest’anno a Genova.

Gli auguri ricevuti dal Capo dello Stato

Immediata è stata la reazione del mondo della politica che, superati i primi momenti di allarme, si è speso in un fiume di auguri di pronta guarigione. Questo il commento della premier Giorgia Meloni: ” Al Presidente Mattarella i miei più sentiti auguri per un pronto e pieno ristabilimento. L’Italia lo attende presto, con la forza e la dedizione di sempre”. Tra i primi a mandare gli auguri è stata anche la seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Ignazio La Russa: “Forza Presidente, torna presto. Ti aspettiamo”. Auguri a cui si sono aggiunti quelli del presidente della Camera Lorenzo Fontana.

Quindi il leader di Azione Carlo Calenda: “Rivolgo al presidente Mattarella i miei più calorosi auguri, a nome anche della comunità di Azione, di una pronta ripresa”, ha scritto dopo aver appreso la notizia del ricovero. Poi, in rapida successione, gli auguri di Matteo Renzi, Giuseppe Conte, del Pd con Chiara Braga e di Riccardo Magi. Il gruppo di Fratelli d’Italia ha espresso parole di pronto recupero: “Rivolgiamo al presidente Sergio Mattarella, a nome dei deputati e dei senatori di Fratelli d’Italia, gli auguri di rapida ripresa e di ritornare quanto prima nel suo ruolo di custode dei valori della nostra Costituzione”.