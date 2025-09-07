Si può parlare di golpe strisciante di Trump? In America se lo chiedono in molti al punto che Bill Maher, nel suo talk-show da quasi 2 milioni di spettatori, ha avvertito che i Democratici dovrebbero concentrare le loro energie nel fermare il “colpo di stato lento” di Trump, che potrebbe escludere i liberali dalla guida del governo federale mentre Trump consolida il potere repubblicano.

Questi sono i punti chiave su cui si articola l’ipotetico golpe di Trump

1, il ridisegno dei collegi elettorali: queste forse l’arma più efficace immaginata da Trump per ribadire il controllo repubblicano su Camera e Senato;

2, l’assalto alla Federal Resrve;

3, l’impiego dei militari della guardia nazionale come forza di polizia a Washington e in futuro a Chicago.

Trump vuole rafforzare il partito repubblicano

La riorganizzazione dei distretti elettorali da parte di Trump potrebbe portare decenni di governo repubblicano alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti.

Come scrive David Morgan di Reuters la pressione del presidente Donald Trump affinché gli stati a guida repubblicana ridisegnino i loro distretti della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti per proteggere la loro maggioranza nelle elezioni di medio termine del prossimo anno potrebbe preparare il terreno per il dominio dei repubblicani alla Camera nei decenni a venire, hanno affermato analisti politici ed esperti.

I repubblicani detengono una maggioranza di 219-212 alla Camera e Trump sta cercando di interrompere la serie di sconfitte di medio termine alla Camera per il partito del presidente in carica – come è successo a lui nel 2018 e al presidente democratico Joe Biden nel 2022 – spingendo gli stati, a partire dal Texas, a ridisegnare in modo aggressivo i distretti.

Il presidente Donald Trump ha annunciato il licenziamento della governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook, una mossa senza precedenti che rappresenterebbe una forte escalation nella sua battaglia per esercitare un maggiore controllo su quella che è stata a lungo considerata un’istituzione indipendente dalla politica quotidiana.

Trump ha dichiarato in una lettera pubblicata sulla sua piattaforma Truth Social di rimuovere Cook con effetto immediato a causa delle accuse di frode ipotecaria.

L’accusa è di aver fornito informazioni false sulla propria residenza per accedere a mutui vantaggiosi.

Crisi alla banca centrale

Cook ha annunciato battaglia facendo ricorso a un giudice . “Il presidente Trump ha affermato di licenziarmi ‘per giusta causa’ quando non esiste alcuna giusta causa ai sensi di legge, e non ha l’autorità per farlo”, ha affermato in una dichiarazione via email.

Trump non ha perso tempo e ha già nominato un sostituto avviando la procedura di conferma in Senato la fretta è tale che persino il presidente della commissione un repubblicano ha osservato che forse sarebbe meglio aspettare l’esito dei ricorsi.

Michele Bertelli commenta per l’ISPI. Gli Stati Uniti si trovano quindi sul ciglio di una battaglia che potrebbe ridefinire i limiti dei poteri presidenziali sul controllo della Fed. Peter Conti-Brown, professore dell’Università della Pennsylvania, ha avvertito che potrebbe essere “la fine dell’indipendenza delle banche centrali come le conosciamo”