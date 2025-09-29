Secondo l’ultimo sondaggio condotto da Termometro Politico, Fratelli d’Italia resta saldo in vetta alle preferenze degli italiani con il 29,7%. Il partito guidato da Giorgia Meloni cresce di 0,3% nell’ultima settimana, nonostante le polemiche legate alle posizioni della premier sul conflitto in Medio Oriente e alle dichiarazioni sulla Global Sumud Flotilla. La leader aveva definito “irresponsabile” l’azione degli attivisti, pur condannando l’attacco con i droni subito dalla nave. Le critiche, tuttavia, non sembrano intaccare il consenso del partito, che mantiene una posizione dominante nello scenario politico nazionale.

Pd in calo e M5S in ripresa

Il Partito Democratico perde terreno e si attesta al 21,9%, con una flessione di due decimi. Un calo minimo ma che conferma la difficoltà del partito guidato da Elly Schlein a intercettare nuovi consensi. La situazione potrebbe cambiare in seguito alle prossime tornate elettorali regionali, in particolare in Valle d’Aosta e nelle Marche.

Parallelamente, il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,1% e sale al 12,5%. Giuseppe Conte vede una leggera ripresa, anche se il divario con FdI e Pd resta molto ampio e difficilmente colmabile nel breve periodo.

Il confronto tra Lega, Forza Italia e i partiti minori

Nel centrodestra prosegue la sfida tra Lega e Forza Italia. Il Carroccio, spinto anche dalla recente kermesse di Pontida, guadagna qualche decimale e sorpassa FI, raggiungendo l’8,8% contro l’8,6% degli azzurri. Tra i partiti minori, Alleanza Verdi-Sinistra si conferma stabile al 6,5%, mentre Azione di Carlo Calenda è ferma al 3%. Seguono Italia Viva al 2,3% e Più Europa all’1,8%. Chiudono la classifica Democrazia Sovrana e Popolare (1,4%), Pace Terra Dignità (1%) e Noi Moderati (1%).