Le intenzioni di voto degli italiani, nella settimana che ha visto la sentenza riguardante il caso Open Arms e l’assoluzione di Matteo Salvini, mostrano un quadro interessante delle forze politiche in campo. In questo scenario, la Lega emerge come l’unico partito della maggioranza a registrare una crescita, con un aumento dello 0,4%. Questo dato indica una continua e solida fiducia nell’ex ministro dell’Interno, nonostante le controversie legate alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il leader del partito.

Al contrario, altri partiti della coalizione di centrodestra sembrano essere in calo. Fratelli d’Italia perde lo 0,2%, segnando una leggera flessione nelle preferenze degli elettori, mentre Forza Italia subisce una perdita più marcata dello 0,3%. Questi dati sembrano riflettere un indebolimento delle forze politiche che, pur essendo sempre al centro del dibattito nazionale, non riescono a mantenere il livello di consenso che avevano in passato.

Tra le opposizioni, stabile il Pd, bene il M5S

Tra le opposizioni, la situazione appare più stabile, con il Partito Democratico che non mostra significativi cambiamenti, mantenendo una posizione costante rispetto alla settimana precedente. Tuttavia, il Movimento 5 Stelle sta mostrando una leggera risalita, con un incremento dello 0,3%, segno che la formazione guidata da Giuseppe Conte sta riacquistando parte del supporto popolare perso nei mesi precedenti.

Anche tra i partiti minori si registrano alcune variazioni. Italia Viva e Azione guadagnano entrambe lo 0,2%, continuando il loro percorso di crescita, pur mantenendo una rappresentanza parlamentare limitata. Noi Moderati, pur con un incremento più contenuto dello 0,1%, segnalano comunque un piccolo ma significativo consolidamento nel panorama politico italiano. D’altro canto, +Europa arretra leggermente dello 0,1%, mentre Sud Chiama Nord si mantiene invariato, senza variazioni nelle preferenze degli elettori. Infine, altre liste minori registrano una perdita complessiva dello 0,3%, riflettendo una tendenza al rallentamento del loro impatto sulle intenzioni di voto a livello nazionale.

Questi dati, raccolti attraverso i sondaggi di Swg per il Tg La7, ci offrono uno spunto interessante per riflettere sull’attuale fase politica italiana, caratterizzata da un panorama piuttosto fluido e in continua evoluzione.