Il mese di giugno è stato dominato dalla politica estera, con l’attenzione rivolta in particolare alla guerra tra Israele e Iran, scoppiata con un’intensità imprevista e con il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti. Un conflitto potenzialmente breve ma di grande impatto strategico. Sul fronte diplomatico, si sono susseguiti vertici internazionali densi di tensioni: dal G7 di Kananaskis in Canada, abbandonato prematuramente da Donald Trump, al summit NATO, che ha registrato toni più concilianti, anche grazie all’impegno europeo per l’aumento delle spese militari e al sostegno manifestato dal segretario generale Rutte verso Trump.

In questo scenario, l’Italia ha avuto un ruolo poco incisivo, con la premier Meloni rimasta in secondo piano rispetto al formato E3 (Francia, Germania, Regno Unito). Nel frattempo, le opposizioni italiane hanno mostrato profonde spaccature, come emerso chiaramente nelle manifestazioni contro il riarmo europeo, dove le posizioni divergenti si sono fatte sentire.

Crisi interna e consenso politico

Sul piano interno, giugno è stato segnato da tre questioni principali: la scarsa affluenza al referendum, che ha decretato la sconfitta dei promotori, in particolare del Partito Democratico; la discussione sul terzo mandato per i presidenti di regione, che sembra ormai arenata; e il persistente allarme sulla denatalità e la fuga dei giovani istruiti all’estero. In questo contesto, le forze di governo ne escono rafforzate, mentre le opposizioni arrancano.

Fratelli d’Italia cresce di quasi un punto, arrivando al 28,2%, il dato più alto dell’anno. La Lega sale all’8,8% e Forza Italia all’8,4%, portando l’intera coalizione di governo a un aumento del 2,5% complessivo. Al contrario, il Partito Democratico perde terreno, scendendo al 21,4%, mentre il Movimento 5 Stelle cala al 13,3%, nonostante la forte visibilità di Giuseppe Conte. Il «campo largo» nel complesso arretra del 2,2%, segno evidente della sua fragilità politica e strategica.

Gradimento, leadership e il ritorno al “rally round the flag”

Il gradimento per il governo e per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni cresce di tre punti, tornando ai livelli più alti dell’anno precedente. Questo trend è confermato anche nei giudizi sui leader: nel centrodestra, Salvini e Tajani guadagnano consenso, mentre nelle opposizioni si registrano lievi cali per Schlein, Conte e Fratoianni.

Due i fenomeni che spiegano questi dati. Da un lato, la scarsa credibilità delle opposizioni, sempre più divise su temi chiave come la politica estera e i valori fondamentali. Né il Movimento 5 Stelle riesce a trarre vantaggio dalla sua esposizione mediatica, né il Partito Democratico riesce a proporsi come forza coerente e unitaria. Dall’altro lato, le forze di governo beneficiano di un effetto “rally round the flag”, cioè una naturale tendenza dell’elettorato a stringersi attorno alle istituzioni nei momenti di crisi internazionale. Un segnale contenuto, ma indicativo.