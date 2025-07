L’ultimo sondaggio di Termometro Politico fotografa un panorama politico in cui il centrodestra rafforza le sue posizioni. Fratelli d’Italia continua a salire, raggiungendo il 29,8% con un guadagno dello 0,4%. Un risultato che conferma il ruolo centrale del partito guidato da Giorgia Meloni, sempre più vicino alla soglia simbolica del 30%. Ma la vera sorpresa arriva da Forza Italia, che compie un balzo dello 0,6% e arriva al 9,1%. Un dato significativo per il partito di Antonio Tajani, tornato sotto i riflettori con la proposta di modifica alla legge sulla cittadinanza, ispirata allo Ius Scholae, che ha generato tensioni con la Lega. Quest’ultima, pur accusando un lieve calo, si mantiene all’8,5%, senza scossoni rilevanti.

Centrosinistra tra stabilità e flessioni

Nel campo del centrosinistra, il Partito Democratico registra un timido +0,1%, raggiungendo il 22,1%. La segretaria Elly Schlein ha minimizzato il significato delle rilevazioni, sottolineando:

“I sondaggi lasciano il tempo che trovano, i risultati delle elezioni dicono che il Pd negli ultimi due anni ha avuto un aumento medio di più dell’8%, dove si è votato, e questo dimostra che la nostra proposta rinnovata sta funzionando”.

Il Movimento 5 Stelle, invece, perde lo 0,4% e scende al 12%, segnando un calo più marcato. Alleanza Verdi-Sinistra resta stabile al 6,3%, mentre i partiti minori raccolgono percentuali più contenute: Azione si ferma al 3,5%, Italia Viva al 2,3% e +Europa all’1,9%.

Meloni, cresce la sfiducia

Se da un lato il consenso verso Fratelli d’Italia cresce, dall’altro aumenta la sfiducia nei confronti della premier. Il 52,6% degli intervistati dichiara di non avere “per nulla” fiducia in Giorgia Meloni, a cui si aggiunge un 10,4% che afferma di averne “poca”. In totale, la sfiducia tocca il 63%. La fiducia complessiva nei confronti della presidente del Consiglio si attesta invece al 36,6%, di cui il 23,1% afferma di averne “molta” e il 13,5% “abbastanza”. Solo lo 0,4% si dichiara indeciso o non risponde.