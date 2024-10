Cosa dice l’ultimo sondaggio politico: leggero ribasso per Fratelli d’Italia e Pd

Secondo il sondaggio SWG per LA7, orientamento di voto degli italiani vede un leggero ribasso del gradimento per Fratelli d’Italia (-0,3%) dal 30,1 al 29,8%, per il Partito Democratico (-0,2%) e per Forza Italia (-0,2%) rispetto alla scorsa settimana. Salgono, invece, Movimento 5 stelle (+0,1%) e Lega (+0,2%). Resta stabile Alleanza Verdi e Sinistra.

Azione e Italia Viva sono in leggero calo e perdono rispettivamente lo 0,1% e lo 0,2%. Salgono, invece, dello 0,2% +Europa e Sud chiama Nord. Noi Moderati resta stabile.

I numeri