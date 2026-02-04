La Spagna si appresta a mettere in atto una delle strette più decise in Europa contro l’accesso precoce ai social. Il governo di Pedro Sánchez ha infatti annunciato l’intenzione di vietare l’uso delle piattaforme digitali ai minori di 16 anni. “I nostri figli sono esposti a uno spazio di dipendenza, abusi, violenza, pornografia, manipolazione. Proteggeremo i nostri ragazzi dal far west digitale”, ha dichiarato il primo ministro spagnolo durante il Word Government Summit di Dubai.

La reazione di Elon Musk

Tale decisione obbliga dunque i colossi tech a introdurre sistemi di verifica effettiva dell’età. La recente decisione del governo spagnolo ha però provocato la rumorosa reazione di Elon Musk, che ha criticato pesantemente Sánchez tramite un post su X: “Lo sporco Sánchez è un tiranno e un traditore del popolo spagnolo”.

La decisione del governo spagnolo segue quella dalla Francia, che ha già fissato a 15 anni l’età minima per l’accesso ai social, subordinandolo al consenso dei genitori. L’Australia, invece, è stata la prima a inserire una normativa che limita l’utilizzo dei social media agli under 16, imponendo ai giganti del web come Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube e X, obblighi stringenti per impedire agli adolescenti di creare o mantenere account.