Cosa pensare della nuova legge elettorale che nelle intenzioni della maggioranza di centrodestra vuole essere un incentivo ulteriore alla stabilità?

Raggiunta nella notte l’intesa tra i maggiorenti di governo non prevede confronti con l’opposizione che infatti ha gioco facile nel denunciare una replica della famigerata legge truffa (un dejà vu, nel 1953 fu il tentativo abortito della Dc degasperiana di introdurre un consistente premio di maggioranza).

La simulazione di Youtrend con i sondaggi attuali

Con il referendum sulla giustizia in bilico (almeno secondo i sondaggi) Meloni ha paura di perdere anche le elezioni politiche? A proposito di paura di perdere, perchè Salvini che al Nord costringe tutti a passare per lui dovrebbe rinunciare a cuor leggero ai collegi uninominali?

E questa fretta di cambiare le regole in corsa non segnala forse l’urgenza di andare a elezioni anticipate magari in autunno per non disperdere il credito di consenso di cui ancora dispone la premier?

Intanto: con i sondaggi attuali, una simulazione fornita da Youtrend vede lo Stabilicum prossimo venturo produrre risultati significativamente diversi dal Rosatellum (l’efferato abuso di latinorum è ulteriore pietra di inciampo logico, ma questo sarebbe ancora un altro discorso…). Risultati diversi a tutto vantaggio, si capisce, del centrodestra unito senza la scheggia impazzita Vannacci, diciamo.

Con il nuovo sistema elettorale (abolizione dell’ampia quota di collegi uninominali e i 70 seggi in più alla Camera e 35 al Senato quale ricco premio di maggioranza a chi superi il 40% dei voti su scala nazionale), il centrodestra otterrebbe circa 228 seggi alla Camera e 113 al Senato, pari a circa il 57% del totale.

Con l’attuale sistema le due coalizioni finirebbero invece sostanzialmente pari. La partita si deciderebbe comunque nei collegi uninominali dove il centrodestra unito, nel 2022, vinse a mani basse perchè il competitor giunse diviso all’appuntamento. Il centrosinistra unito ribalterebbele sorti.