Immaginare di aver già acquistato un biglietto aereo, preparato la valigia e completato il check-in, per poi ricevere una richiesta di pagamento aggiuntivo poco prima della partenza, sembra quasi assurdo. Eppure è quanto sta accadendo ad alcuni passeggeri della compagnia low cost Volotea, finiti al centro di una controversia legata a un nuovo sovrapprezzo carburante introdotto dalla società.

Il nuovo sovrapprezzo che sorprende i passeggeri

Negli ultimi mesi, il settore del trasporto aereo ha dovuto affrontare un incremento significativo dei costi operativi, dovuto in larga parte all’aumento del prezzo del petrolio. Questo fattore incide direttamente sulle compagnie, che si trovano a gestire margini sempre più ridotti. Tuttavia, il prezzo dei biglietti non dipende esclusivamente dai costi, ma anche dalla disponibilità dei consumatori a pagare determinate cifre.

In questo scenario si inserisce la nuova politica di Volotea, denominata “Fair Travel Promise”. Si tratta di un meccanismo che consente alla compagnia di non includere completamente il costo del carburante nel prezzo iniziale del biglietto, ma di adeguarlo successivamente in base alle oscillazioni del mercato.

Come funziona la “Fair Travel Promise”

Nel concreto, circa una settimana prima della partenza, la compagnia può ricalcolare il costo del carburante e applicare un eventuale supplemento, che può arrivare fino a circa 9 euro per tratta e per passeggero. Allo stesso tempo, qualora i prezzi dovessero diminuire, è prevista anche la possibilità di un rimborso parziale.

Questa clausola è presente nelle condizioni di trasporto e viene mostrata durante la fase di prenotazione, dando teoricamente al cliente la possibilità di accettarla o rifiutarla prima dell’acquisto. Tuttavia, nella pratica, molti passeggeri dichiarano di non averne pienamente compreso le implicazioni.

Il caso virale e le polemiche

La questione è esplosa quando alcuni viaggiatori hanno iniziato a condividere online esperienze simili: richieste di pagamento aggiuntivo arrivate dopo aver già acquistato il biglietto. In uno dei casi più discussi, un passeggero si è visto chiedere circa 7 euro in più per poter salire a bordo.

La comunicazione ricevuta faceva esplicito riferimento alla “Fair Travel Promise” e all’aumento dei costi del carburante, legato anche alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Sebbene la cifra richiesta sia relativamente bassa, il principio ha acceso un ampio dibattito.

Da una parte, c’è chi considera questo sistema una forma di trasparenza, perché collega direttamente il prezzo a fattori esterni. Dall’altra, molti ritengono scorretto modificare il costo di un servizio dopo che è già stato acquistato, soprattutto nel settore low cost, dove il prezzo è un elemento decisivo.

Dubbi legali e futuro del trasporto aereo

Dal punto di vista normativo, la questione resta complessa. Le regole europee stabiliscono che il prezzo finale del biglietto debba includere tutte le componenti inevitabili e prevedibili. Il carburante, però, rappresenta un costo operativo variabile e non una tassa esterna.

Volotea sostiene che il proprio sistema sia conforme alle normative, grazie a una clausola contrattuale che consente variazioni in presenza di condizioni eccezionali. Resta però da capire se questa interpretazione potrà resistere a eventuali contestazioni.