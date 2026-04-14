Un uomo di 42 anni è stato ucciso ieri sera a Foggia, in via Caracciolo, a pochi passi dallo Stadio Pino Zaccheria. La vittima è Annibale Carta, conosciuto come Dino, personal trainer incensurato residente in zona. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe sceso in strada per portare a spasso il cane quando è stato raggiunto da almeno quattro colpi di arma da fuoco, probabilmente esplosi con una pistola di piccolo calibro, che non gli hanno lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno effettuando i rilievi per chiarire dinamica e movente dell’omicidio. L’agguato è avvenuto a poca distanza dall’abitazione della vittima, in una zona semicentrale della città.

“Una bravissima persona, sposato con figli piccoli – hanno raccontato alcuni residenti – una persona tranquilla. Non ci siamo accorti di nulla. Abbiamo soltanto sentito alcuni colpi ma non abbiamo capito subito cosa fosse accaduto. Davvero una cosa terribile”.