Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto con una standing ovation e un lungo applauso, prima di pronunciare il suo discorso alla platea della Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

A dicembre 35mila tra morti e feriti dei soldati occupanti

Fra le frasi che più hanno colpito del suo discorso, l’accenno al terribile sacrificio in termini di vite umane imposto da Putin alla sua stessa gente, ai russi.

“Cosa significa un mese di guerra per Putin? Solo a dicembre, le nostre forze hanno eliminato 35.000 soldati occupanti, tra morti e feriti gravi. A gennaio, ci sono stati meno attacchi russi e, di conseguenza, le perdite russe sono state di circa 30.000, tra morti e feriti gravi. C’è persino un prezzo chiaro che la Russia paga per ogni chilometro di territorio ucraino occupato. Il prezzo che la Russia paga ora per un chilometro è di 156 soldati”.

“Putin non è preoccupato per ora, ma c’è un livello in cui inizierà a preoccuparsene, ne sono sicuro”.