Su Gaza Schlein ha perso un colpo, Meloni ha rappresentato gli Italiani

Abbiamo visto tutti quel che è successo sabato scorso a Roma per la manifestazione pro Palestina. Oltre trenta agenti feriti, uno dei quali con la frattura del bacino. E poi ancora sassaiole, lanci dei cartelli stradali contro la polizia, insomma un inferno che ha sconvolto la Capitale. Eppure, nonostante l’evidenza che non si può negare, c’è chi continua a ripetere che il corteo è stato per lo più pacifico. Sono parole (stupefacenti) di Elly Schlein che francamente non si sa come definire.

Gaza, Schlein e i poliziotti Il suo pensiero è arrivato con la velocità della luce fino ai vertici della polizia ed a quei ragazzi con la divisa che hanno partecipato e difeso lo Stato. Questi giovanotti a cui si deve dare, senza se e senza ma, piena solidarietà hanno risposto con un semplice: “Probabilmente, dormiva”.

Non c’è dubbio che la segretaria in quelle ore ha preferito rinchiudersi a casa e schiacciarsi un pisolino. Che sia stanca non ci sono dubbi: vedersela ogni giorno con un partito diviso tra cento correnti non deve essere facile e quindi la stanchezza la si può comprendere.

Una manifestazione poco pacifica

Però, un interrogativo è doveroso porlo alla segretaria di via del Nazareno: se quella manifestazione è stata al novanta per cento pacifica, per quale ragione Elly non era in piazza con quella gente che sventolava bandiere palestinesi e una anche di Hamas? Non può essere stata soltanto la spossatezza a tenerla lontano dal corteo. Laverità è un’altra: forse (anzi senza forse) se avesse preso parte a quella protesta avrebbe indignato non pochi dei suoi amici-nemici del Pd.

Il giorno dopo, alla Sinagoga di Roma, si è svolta una celebrazione per ricordare il massacro del 7 ottobre da parte dei terroristi cari ad Hamas: decine di morti, centinaia di feriti, stupri, centinaia di persone costrette a seguire quella truppa che le portava nelle patrie gallerie-galere di Gaza. Giorgia Meloni non ha mancato di essere presente, vicino al rabbino capo e dire loro come sia profondo il nostro appoggio.