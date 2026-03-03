Una vistosa eruzione cutanea sul collo di Donald Trump non ha trovato spiegazioni plausibili da parte dei medici della Casa Bianca se non che la macchia rossastra che emerge dal collo della camicia del presidente “dovrebbe continuare per alcune settimane”.

Sean Barbabella, il medico personale di Trump, ha detto che il presidente sta usando “in funzione preventiva” una crema “molto comune” per curare la macchia ben visibile sotto l’orecchio destro senza precisare di che farmaco di tratti. “La sta usando per una settimana e il rossore dovrebbe durare per alcune settimane”, ha aggiunto Barbabella. Trump, che compirà 80 anni il 14 luglio, ha attirato di recente l’attenzione per una serie di segni di affaticamento e altri sintomi di problemi legati al sistema circolatorio tra cui le caviglie gonfie e i lividi sul dorso delle mani. A proposito della macchia, medici indipendenti hanno ipotizzato che si tratti di una dermatite da contatto, eczema, psoriasi o un attacco di fuoco di Sant’Antonio.