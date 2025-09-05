L’eurodeputata leghista Susanna Ceccardi, spesso attiva sui social con prese di posizione contro quella che definisce l’”invasione islamica”, è incappata in uno scivolone che ha fatto discutere. Nei giorni scorsi ha rilanciato un contenuto de Il Tempo riguardante una manifestazione a Bologna organizzata da un centro islamico pachistano per celebrare la nascita di Maometto. L’evento, riservato agli uomini, aveva invitato le donne a rimanere a casa.

Ceccardi, commentando la notizia, ha scritto: “Questa non è una festa, è discriminazione. E le femministe? Mute. Basta ipocrisie! Stop islamizzazione!”. A corredo del post, ha pubblicato una foto che mostrava una lunga fila di donne vestite con abiti neri che, a prima vista, potevano sembrare musulmane in burqa. Il problema è che quell’immagine non aveva nulla a che fare con Bologna né con l’islam.

La foto della Settimana santa

L’immagine scelta da Ceccardi rappresentava in realtà la tradizionale processione della Desolata, che si svolge a Canosa di Puglia e a Teramo il sabato della Settimana santa. Si tratta di un rito profondamente cattolico, durante il quale le donne, vestite di nero, intonano canti che esprimono il dolore della Vergine Maria per la morte di Cristo. Un momento di grande intensità spirituale, confuso dall’eurodeputata con un corteo islamico.

A segnalare l’errore è stato il giornalista Matteo Pucciarelli su Repubblica, che ha ricostruito la dinamica della gaffe. La sovrapposizione tra un evento religioso cattolico e una celebrazione islamica ha subito suscitato reazioni ironiche e critiche nei confronti della leghista.

Il post rimosso e i precedenti

Resasi conto dell’errore, Ceccardi ha rapidamente rimosso il post da Facebook e Instagram. Tuttavia, a distanza di tre giorni, il contenuto risultava ancora visibile sulla piattaforma Threads. Non è la prima volta che l’esponente del Carroccio finisce al centro di polemiche simili: nel 2023 celebrò il primato dei vini Antinori “alla faccia della Ue”, dimenticando che proprio i fondi europei avevano contribuito al successo della cantina. Qualche anno prima, invece, fece discutere la sua definizione della celebre canzone Imagine di John Lennon come “un inno marxista e comunista”.