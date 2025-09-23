All’80esima Assemblea Generale dell’Onu in corso in questi giorni a New York, la Palestina viene riconosciuta come Stato dall’80 per cento dei Paesi delle Nazioni Unite. Tra i big restano fuori l’Italia, la Germania e ovviamente gli Stati Uniti, il grande alleato di Israele. Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, non appena arrivato a New York (la Meloni arriverà solo nella Grande Mela solo a vertice concluso), ha spiegato che “il riconoscimento della Palestina è un regalo a Hamas”. Tajani ha aggiunto: “Noi siamo favorevoli al riconoscimento dello Stato della Palestina ma prima bisogna costruirlo. Noi stiamo lavorando per fare questo”.

Per il vicepremier, la soluzione dei due Stati che “prevede la coesistenza pacifica di palestinesi e israeliani, è l’unica soluzione per garantire un futuro di pace in Medio Oriente”. Durante il suo intervento in inglese, Tajani ha detto che per raggiungere l’obbiettivo dei due Stati “è fondamentale ottenere il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e il ripristino del pieno accesso umanitario. Dall’inizio del conflitto, l’Italia ha fornito migliaia di tonnellate di aiuti alla popolazione palestinese. Ringrazio in particolare la Giordania, l’Egitto, gli Emirati Arabi Uniti e tutti i partner regionali che hanno collaborato a questo sforzo cruciale. Abbiamo anche organizzato evacuazioni mediche per curare in Italia centinaia di bambini palestinesi. Sappiamo che questo non è sufficiente”.