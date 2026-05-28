“Il governo è favorevole all’adesione dell’Ucraina all’Unione europea. Il problema è quello dei tempi, si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore. Ci sono tante proposte sul tavolo, ma ripeto: bene l’Ucraina, noi li aiuteremo, ma è importante non mettere in un angolo l’adesione dei Balcani, che rappresentano per noi una priorità”. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando alla riunione informale dei ministri degli Esteri dell’Unione europea a Cipro.

Il titolare della Farnesina ha sottolineato la posizione del governo italiano, confermando il pieno sostegno al percorso europeo dell’Ucraina, pur evidenziando la necessità di individuare una tempistica condivisa e sostenibile tra tutti i partner europei.

La proposta tedesca e il nodo Balcani

In merito alla proposta avanzata dalla Germania sull’ipotesi di un ingresso come membro associato, Tajani ha chiarito: “Valutiamo tutte le opportunità. Troviamo una soluzione congiunta perché si possa dare un segnale di attenzione all’Ucraina che deve fare il suo percorso, lo vogliamo aiutare, agevolare e vedremo come e quale può essere il modo migliore. Quella di Merz è una proposta, vediamo tutte le parti assieme come si può aiutare l’Ucraina, ripeto, senza però dimenticare i Balcani”.