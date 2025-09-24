“Il signor Iacchetti parla senza conoscere le cose”. Con questa frase, pronunciata durante un collegamento con la trasmissione È sempre Cartabianca condotta da Bianca Berlinguer su Rete4, il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha voluto rispondere direttamente alle accuse avanzate dall’attore e conduttore Enzo Iacchetti.

La puntata, andata in onda martedì 23 settembre, è stata l’occasione per Tajani di ribadire la posizione del governo italiano rispetto alla situazione nella Striscia di Gaza. Poche ore dopo, lo stesso ministro ha rilanciato sui social un estratto del suo intervento televisivo, accompagnandolo con un commento altrettanto netto: “Basta bugie. Basta fare propaganda politica sulla pelle della popolazione civile a Gaza”. Le sue dichiarazioni hanno acceso ulteriormente il dibattito, già infiammato dallo scontro televisivo avvenuto nei giorni precedenti tra Iacchetti e il presidente della Federazione amici di Israele, Eyal Mizrahi.

Le accuse e la replica del ministro degli Esteri

Il nodo centrale della polemica riguarda il sostegno espresso da Iacchetti alle manifestazioni pro Palestina e le accuse di inerzia rivolte al governo italiano in merito agli aiuti umanitari. Tajani, senza mezzi termini, ha replicato: “Non è vero che non abbiamo fatto niente, che la Flotilla si è sostituita al governo. Mi permetta di dire la verità. Noi abbiamo mandato decine di tonnellate di beni alla popolazione palestinese, siamo il Paese che al mondo ha accolto il maggior numero di palestinesi rifugiati da Gaza. Non è vero che non abbiamo fatto niente, gli italiani devono sapere la verità. Iacchetti non conosce niente, fa il comico benissimo, poi si faccia eleggere e venga a parlare di politica…”.