Durante un incontro dei ministri degli Esteri a Bruxelles, Antonio Tajani ha chiarito la posizione dell’Italia sul conflitto israelo-palestinese, prendendo le distanze da quella della Spagna. Madrid è arrivata al vertice con l’intenzione di proporre lo stop dell’accordo con Israele e l’introduzione di sanzioni. Tajani ha risposto con fermezza: “La nostra è una posizione diversa dalla Spagna: per noi è fondamentale avere un dialogo con Israele. Grazie a questo dialogo siamo riusciti a portare fuori dalla Striscia quasi 1000 persone. Siamo gli unici che siamo riusciti a far entrare a Gaza un convoglio dell’Onu. Avendo un dialogo aperto si possono avere dei risultati, le scelte velleitarie non servono a nulla e sono finalizzate magari alla politica interna dei Paesi”. Con queste parole, il ministro ha voluto sottolineare l’efficacia dell’approccio italiano, fondato sulla diplomazia e sul confronto diretto con le autorità israeliane.

Critiche alla reazione israeliana, ma niente rottura

Pur condannando apertamente alcune scelte militari dello Stato ebraico, Tajani ha ribadito la volontà dell’Italia di mantenere aperti i canali con Israele: “La nostra posizione è andare avanti con Israele pure su questo fronte. Pur non condividendo le scelte fatte a Gaza per la sproporzione della reazione, per l’uso eccessivo della forza, è chiaro che noi chiediamo l’immediato cessate il fuoco”, ha dichiarato.

Il ministro ha ricordato anche che l’Italia ha già adottato misure mirate: “Abbiamo approvato le sanzioni nei confronti dei coloni che in Cisgiordania violavano le regole, questo sì, ma chiudere il rapporto con Israele significa anche precludere la possibilità a tanti palestinesi di poter uscire da Gaza”.