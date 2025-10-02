Intervistato dal Tg1, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato: “Abbiamo dato mandato all’ambasciata a Tel Aviv e ai consolati di Gerusalemme e Tel Aviv di assistere tutti gli italiani che verranno portati probabilmente nel porto di Ashdod ma poi verranno espulsi, credo ci sarà un volo che li accompagnerà in Europa insieme agli altri”. Il ministro degli Esteri ha ricordato che “l’abbordaggio” da parte degli israeliani era “previsto”, sottolineando che “l’importante è che non ci siano azioni violente”.

A Cinque Minuti su Rai Uno ha poi aggiunto: “Siccome in Israele c’è lo Yom Kippur fino a domani sera gli attivisti della Flotilla fermati e portati ad Ashdod saranno imbarcati su un aereo entro un paio di giorni e riportati in Europa”. Tajani ha anche riferito che “alcune barche della Flotilla saranno portate nel porto di Ashdod, altre potrebbero affondarle”, ma al momento “non ci sono notizie certe”. Infine ha osservato: “Poi vedremo se si riuscirà a portare i beni alimentari della Flotilla e consegnarli alla popolazione civile di Gaza”.