Intervenendo alla sessione “La sfida migratoria quale priorità internazionale” della Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori alla Farnesina, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato: “Abbiamo una priorità in Africa proprio per rafforzare la nostra collaborazione con i Paesi di partenza e quelli di passaggio. E la collaborazione tra ministeri è fondamentale. Dobbiamo combattere i criminali, affrontare in maniera strutturale le cause profonde dell’immigrazione”.

“Non possiamo rallentare”

“I risultati ci sono stati: gli arrivi irregolari sono calati di quasi il 60%. È un risultato straordinario del governo e quindi anche degli ambasciatori e delle ambasciatrici che sono parte di questa strategia. Però non possiamo rallentare, è quando le cose vanno nella giusta direzione che bisogna insistere”, ha dichiarato Tajani.

Il ministro ha poi sottolineato: “Noi continuiamo ad essere il primo paese dell’Unione europea per arrivi di migranti irregolari: al 9 dicembre abbiamo avuto 64.000 arrivi irregolari via mare. Un fenomeno per sua natura globale, come le migrazioni, va affrontato con una stretta collaborazione tra paesi di origine, transito e destinazione dei flussi”.