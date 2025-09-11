Nell’informativa al Senato, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito ciò che accade nella Striscia di Gaza “una ferita aperta per tutta la comunità internazionale”. Ha aggiunto con fermezza: “Voglio essere chiaro: quello che accade nella Striscia è sempre più inaccettabile”. Tajani ha ribadito la contrarietà italiana al piano israeliano di occupazione della città di Gaza e a ogni ipotesi di trasferimento forzato dei palestinesi.

“Lo abbiamo ribadito in tutte le sedi e lo voglio ribadire anche qui in quest’Aula: siamo fermamente contrari”, ha sottolineato. L’Italia, secondo il ministro, lavora “concretamente, in maniera operativa, per la nascita di un vero Stato palestinese”, insistendo che “riconoscere uno Stato senza prima creare le condizioni per la sua nascita non produrrebbe alcun effetto, se non quello di allontanare la pace”. Tajani ha quindi concluso: “Voglio ribadire qui con forza che l’Italia è a favore della nascita di uno Stato che permetta al popolo di Palestina di realizzare il proprio sogno: vivere in sicurezza a casa propria”.

Diplomazia internazionale, Qatar e sanzioni

Il ministro ha poi affrontato l’attacco avvenuto a Doha, condannandolo con decisione: “L’attacco di martedì e la violazione della sovranità di uno Stato, il Qatar, che non è parte del conflitto e che, al contrario, è da tempo impegnato, insieme a Stati Uniti ed Egitto, in una preziosa opera di mediazione, sono inaccettabili”. Tajani ha invitato a non compiere “atti unilaterali dagli effetti imprevedibili”, ricordando che il governo italiano ha espresso solidarietà alle autorità qatarine.

Ha inoltre ribadito la disponibilità dell’Italia ad appoggiare nuove misure restrittive: “Siamo anche pronti a valutare, non appena verranno presentate in Consiglio, le ulteriori nuove proposte di sanzioni preannunciate dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen”. Tajani ha ricordato che, insieme alla Germania, ha proposto di colpire “nuove severe sanzioni ai coloni violenti” e che l’Italia è disponibile a inasprire le misure “contro chi assalta i villaggi palestinesi, arrivando a colpire le comunità cristiane”.

Ha poi dedicato attenzione alla Global Sumud Flotilla: “Ai 58 cittadini italiani che partecipano all’iniziativa garantiremo assistenza diplomatica e consolare. Ho chiesto all’unità di Crisi del ministero di restare in stretto contatto con la portavoce italiana della Flotilla”. Tajani ha spiegato di aver sensibilizzato personalmente il ministro israeliano Sa’ar e ha aggiunto: “Avvalersi di questi canali umanitari già attivi ed efficaci eviterebbe di esporre i partecipanti ai rischi derivanti dal recarsi in una zona di crisi”.

Ucraina, Polonia e sicurezza euro-atlantica

Il ministro ha poi parlato del conflitto in Ucraina e delle tensioni ai confini orientali. “L’attacco di ieri al territorio polacco è un fatto gravissimo e inaccettabile, un’offesa alla sicurezza dell’intera area euro-atlantica”, ha dichiarato. L’Italia ha espresso immediata solidarietà a Varsavia, richiamando anche la partecipazione di un aereo radar italiano al dispositivo di sicurezza Nato.

Guardando al futuro, Tajani ha ricordato la proposta italiana: “L’obiettivo è quello di garantire, tutti insieme, la sicurezza dell’Ucraina una volta raggiunta la pace. È proprio in questo spirito che il governo italiano ha messo sul tavolo un meccanismo di sicurezza basato sul mutuo soccorso, modello art. 5 del Trattato Nato”. Tale proposta, ha detto, ha ottenuto consensi anche negli Stati Uniti.

“Il punto di partenza – spiega il ministro – è la definizione di una clausola di sicurezza collettiva che permetta all’Ucraina di beneficiare del sostegno di tutti i suoi partner, Stati Uniti compresi, nel caso in cui venga attaccata di nuovo”. Tajani ha assicurato che l’Italia sosterrà con convinzione il percorso di adesione di Kiev all’Unione europea, pur precisando: “Voglio ribadirlo in modo chiaro. Per il governo non è all’ordine del giorno l’ipotesi di inviare militari italiani in Ucraina”.