Tajani: “Pasdaran siano inclusi nella lista delle organizzazioni terroristiche”. L’Iran convoca l’ambasciatrice italiana
L’Iran ha convocato l’ambasciatrice italiana Paola Amadei al ministero degli Esteri dopo quelle che ha definito “dichiarazioni irresponsabili del ministro degli Esteri italiano” sulle Guardie Rivoluzionarie iraniane: lo riferiscono i media di Stato, ripresi da Iran International.
Tajani ha annunciato che giovedì in occasione del consiglio Affari Esteri proporrà, di concerto con i partner, di inserire i pasdaran nell’elenco delle organizzazioni terroristiche. Questo il messaggio che Tajani ha scritto su X commentando le vittime della repressione in Iran: “Le più recenti rivelazioni sulle perdite subite dalla popolazione iraniana durante le proteste impongono una risposta chiara. Giovedì al Consiglio Affari Esteri proporrò, in coordinamento con gli altri partner, l’inclusione dei Guardiani della Rivoluzione nella lista delle organizzazioni terroristiche oltre che sanzioni individuali contro i responsabili di questi atti efferati”.