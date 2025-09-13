Dopo la violazione dei cieli della Polonia da parte russa, ieri la Nato ha deciso di lanciare una missione sul fianco Est del confine europeo. “È un rafforzamento del sistema di difesa aerea già intervenuto l’altra notte a proteggere i cieli della Polonia – spiega il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Stampa -. Daremo il nostro contributo, non vogliamo aumentare la pressione su Putin con mezzi militari, ma indicare alla Russia che difenderemo i nostri alleati senza esitazione. Che non si mettano in testa di poter avviare nuove avventure militari”.

Trump continua a dire di aver perso la pazienza con Putin, ma non accade nulla. “Il problema in questo caso è stato Putin, che non si è mostrato all’altezza delle aspettative del vertice in Alaska. Putin sta prendendo in giro Trump – rimarca -, gli aveva promesso di fare cose che non ha fatto”. Per fare sì che Putin si sieda al tavolo della trattativa Tajani è convinto che ci vogliano nuove sanzioni. “Bisogna bloccare i flussi di denaro che gli permettono di sostenere un esercito di 1,5 milioni di persone in cui ogni soldato guadagna il triplo di un operaio russo. Per questo siamo favorevoli alle nuove sanzioni europee verso Mosca”, sottolinea. Sul fronte del Medio Oriente l’opposizione dice che il governo è morbido con Israele. Ieri Netanyahu ha detto che i due Stati non ci saranno mai. “Noi sosteniamo il nostro progetto di ‘due popoli in due Stati’ – spiega -. Ma ottant’anni di conflitto non si risolvono coi proclami. Siamo favorevoli a riunificare la Palestina, a una missione Onu a guida araba, e ad impegnare militari italiani per questo”.

Per quanto riguarda il riconoscimento dello Stato di Palestina, “siamo favorevoli, ma ci vogliono condizioni che oggi mancano. Giovedì come Forza Italia abbiamo votato a favore della risoluzione al Parlamento di Strasburgo – evidenzia -. E ieri abbiamo votato una prima dichiarazione che confermeremo il 22 in un documento che verrà presentato alle Nazioni Unite dal gruppo di lavoro guidato da Francia e Arabia Saudita”. Infine l’attacco da parte del Movimento 5 Stelle. “Il silenzio di Giuseppe Conte è complice. È stato due volte presidente del Consiglio, mi sarei aspettato un comportamento diverso”, conclude.