Antonio Tajani, vicepremier e segretario di Forza Italia, è intervenuto ai microfoni di Non Stop News su RTL 102.5 nella mattinata toccando un tema particolarmente divisivo all’interno del centrodestra: il terzo mandato per presidenti di Regione. “Il dibattito sul terzo mandato? Io sono sempre pronto a discutere su qualsiasi argomento, però ritengo che due mandati siano sufficienti perché non servono incrostazioni di potere. Non è una questione di volontà popolare, anche Mussolini e Hitler hanno vinto le elezioni, non è questo il ragionamento”. Un paragone forte, quello tra leader eletti democraticamente e dittatori storici, che ha subito scatenato polemiche.

Tajani ha poi approfondito la sua posizione, evidenziando il peso politico dei presidenti di Regione: “Un presidente di Regione nel suo territorio ha più potere del presidente del Consiglio e di quello della Repubblica sul territorio nazionale, quindi troppo tempo seduto su una poltrona comporta rischi di autoritarismo, di incrostazioni di potere”. Un no netto, dettato da ragioni istituzionali e di principio.

Centrodestra diviso: Lega favorevole, Forza Italia contraria

Il chiarimento di Tajani arriva in un momento di forte frizione nella coalizione. La Lega, infatti, spinge per il terzo mandato, soprattutto in vista delle future elezioni in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trento, dove i governatori uscenti — Luca Zaia, Massimiliano Fedriga e Maurizio Fugatti — non potrebbero ricandidarsi. Forza Italia, invece, mantiene una posizione contraria. In mezzo Fratelli d’Italia, che, con le parole di Giovanni Donzelli, ha aperto alla possibilità, parlando di una futura legge statale per normare la questione.

A chi gli contesta di voler ostacolare persone specifiche, Tajani replica con fermezza: “Il problema non è che si fanno delle leggi per Zaia. (…) guai a pensare che noi di Forza Italia facciamo delle scelte legate alle persone. Noi le facciamo per un principio”. E conclude: “Non si possono fare leggi legate a singole persone”, sottolineando che non si tratta di “un fatto personale”.